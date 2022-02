12 leden Extinction Rebellion gearresteerd bij protest tegen Tata Steel in Haarlem

Activisten van de groep Extinction Rebellion hebben vrijdagmiddag het kantoor van de provincie Noord-Holland in Haarlem bezet. De actiegroep eiste de onmiddellijke sluiting van Tata Steel. 12 leden zijn gearresteerd omdat zij weigerden te vertrekken uit het pand, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De bezetting van het kantoor van de provincie Noord-Holland aan het Houtplein in Haarlem begon rond 14.00 vanmiddag. Zo'n vijftien leden van de actiegroep liepen het pand binnen gewapend met megafoons en ratelaars. Op vloer lagen spandoeken met leuzen als ’Planeet boven poen’, ’Grijp nu in’ en ’Stop killing us’.

Met de 'sit-in' demonstratie eisen de demonstranten dat de provincie ingrijpt bij Tata Steel en – met een rechtvaardige overgangsregeling voor het personeel – per direct tot sluiting overgaat.

Tata Steel

“Tata is niet alleen de grootste CO2-uitstoter van heel Nederland, maar ook verantwoordelijk voor onder andere een verhoogde kans op longkanker in de regio", aldus Extinction Rebellion. "Een aantal van ons zal het provinciekantoor niet vrijwillig verlaten voordat Tata Steel is gesloten.”

De politie maakte rond 18.00 uur een einde aan de bezetting. 12 leden wilden het gebouw niet verlaten en zijn gearresteerd wegens lokaalvredebreuk.