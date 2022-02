De Aftrap: 'Trainer Wim Jonk laat FC Volendam niet zomaar in de steek'

Het contract van trainer Wim Jonk bij FC Volendam loopt over een paar maanden af. Kiest de oud-Volendammer voor een langer verblijf of is hij een kandidaat om bij PSV Roger Schmidt op te volgen? "Ik denk dat Wim het ontzettend leuk zou vinden om met Volendam in de eredivisie uit te komen", zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen in De Aftrap.