Sluizenroute als proef weer van het slot, maar afsluiting blijft op de loer liggen

De sluizenroute in IJmuiden gaat weer open voor gemotoriseerd verkeer, voorlopig voor een jaar. Beheerder Rijkswaterstaat spreekt van een proefperiode en houdt een slag om de arm: De route kan door onderhoudswerkzaamheden zomaar weer gesloten worden. De exacte datum dat de route van het slot gaat, is nog niet bekend. Mogelijk ergens tussen april en juni.

In een brief aan de gemeente Velsen schrijft regiodirecteur Nienke Bagchus dat, vanwege de vele onderhoudswerkzaamheden op het sluizencomplex, de kans bestaat dat de route na openstelling weer tijdelijk op slot gaat, 'mogelijk kort nadat de route is opengesteld.'

Het heropenen van de sluizenroute is een langgekoesterde wens van de gemeente Velsen. Al sinds de start van de bouw van de nieuwe zeesluis is de route, die veel wordt gebruikt door personeel van Tata Steel, regelmatig op slot gegooid. Deze afsluiting - in combinatie met een dichte Velsertunnel - leidde meermaals tot verkeersopstoppingen in IJmuiden.

Noordersluis

Behalve onderhoudswerk is het afwisselend gebruik van de nieuwe sluis en de bijna honderd jaar oude Noordersluis een complicerende factor in het openstellen van de route. "Het leidt tot wisselende verkeerssituaties, wat mogelijk zorgt voor verwarring en tegenstrijdige

verkeersstromen, met grotere kans op ongevallen", aldus Bagchus.

Het leven van de oude Noordersluis wordt verlengd, om te voorkomen dat er te veel zout water het land instroomt. Er wordt intussen een dam gebouwd van 67 miljoen euro, die het verziltingsprobleem voor een groot deel oplost. Die is pas over een paar jaar klaar. Tot die tijd blijft de Noordersluis deels in gebruik.