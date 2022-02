Bewonerscomité Red Amsterdam Noord vecht met wijkplan tegen tweedeling

Na vele demonstraties, een buurtschouw met het voltallige college van B&W en een hoorzitting presenteerde bewonerscomité Red Amsterdam Noord nu een stevig wijkplan aan de gemeente. Ze eisen een flinke investering in de verwaarloosde volkswijken en in hun bewoners die niet meeprofiteren van de stadsvernieuwing. "De tweedeling wordt alleen maar groter", zegt de actiegroep.

"De balans is zoek", zegt Eva Bollen van Red Amsterdam Noord. Ze woont zelf in de Vogelbuurt en vecht al meer dan tien jaar voor betere leefomstandigheden in haar wijk. Overal om haar heen ziet ze prachtige appartementsgebouwen uit de grond gestampt worden, maar zelf woont ze in een niet-geïsoleerde sociale huurwoning waar, zoals ze zelf zegt: de wind door de kieren giert. "We zijn niet tegen nieuwbouw en nieuwe bewoners, maar de tweedeling wordt alleen maar groter".

Tegenstellingen

Na een jarenlange strijd om de aandacht van het stadsbestuur, lijkt de bewonersgroep nu toch terrein te winnen. De steun van burgemeester Halsema, die het plan in ontvangst nam is binnen. Halsema: "Overal komen extra woningen bij. In Noord is dat erg zichtbaar. Dat ging gepaard met de toename van de tegenstelling tussen nieuwe en arme bewoners die er al zitten. Het tegengaan van die tegenstellingen is de belangrijkste opgave."