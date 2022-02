Speculanten blijven jagen op 'goedkope' Hilversumse huizen: "Overal briefjes in de bus"

Op papier zou de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming in Hilversum geregeld moeten zijn. Toch is dat nog altijd niet het geval en daar proberen huisjesmelkers en speculanten van te profiteren. Zo lag er eind vorige week bij bewoners van Hilversum-Oost weer eens een briefje op de deurmat van een geïnteresseerde opkoper. "Zo begint de woningnood", vrezen de bewoners.

Hilversummer Patrick Weening trok op social media aan de bel. De voorzitter van bewonersverniging Oosterspoorplein en omgeving ziet dat speculanten' de jacht hebben geopend' op huizen in zijn buurt. Het doel is huizen in de buurt opkopen en tegen hoge huurprijzen weer op markt brengen of duur doorverkopen.

"Er is niets illegaals aan die briefjes, maar het toont wel de situatie aan van de huidige woningmarkt", stelt Weening. "In een wijk als de onze, waar de woningen nog relatief goedkoop zijn, is het interessant voor ze. Maar op deze manier jaag je wel de eigen bewoners de stad uit", voegt hij eraan toe.

Overwaarde verzilveren

Het is niet voor het eerst dat huizenopkopers zich melden met een briefje in de brievenbus. Ook vorig jaar gebeurde dat al menigmaal onder meer in oost en in het centrum. Weening ziet dit als het nieuwe briefje onder de ruitenwisser van een autodealer, maar vindt de oproep om de woning te verkopen met daarbij de openlijke mededeling de 'overwaarde te verzilveren' wel van een grotere orde.

Hij merkt op dat het gaat om grote, serieuze spelers op de huizenmarkt die zich op deze manier melden. Wat is het addertje onder het gras is en op welke wijze worden de bewoners er echt wijzer van als ze ingaan op het verkopen van het huis zonder voorbehoud? Dat zijn vragen die de Hilversummer bezighouden.

Opkoopbescherming

Weening roept de gemeente op om de zelfbewoningsplicht en in dit geval de opkoopbescherming echt op te nemen in het beleid. Nu is het een en al marktwerking, waarbij het vooral gaat om winst voor de ondernemers en beleggers. "Ik snap dat ook", geeft de Hilversummer aan. "Daarom moet je dat in het woonbeleid, wat een maatschappelijke functie heeft, reguleren."