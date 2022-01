Troubadour van Zandvoort en Haarlem overleden

Thomas Schröder, de dakloze straatmuzikant die in Zandvoort en Haarlem bekend stond van zijn vrolijke reggaeliedjes, is overleden. Hij is ruim een week geleden onwel geworden op zijn vaste stek bij het station van Zandvoort en later in het ziekenhuis overleden, zo laat straatpastoor Elly Mulder van organisatie Stem in de Stad weten. Op social media zijn veel Zandvoorters in rouw.

Afgelopen mei kreeg hij zelfs de kans om op een heus podium op te treden . Voor een live-uitzending van de Social Impact Tour trad hij op in het DeLarMar theater in Amsterdam. Met deze theatertour werd aandacht gevraagd initiatieven die mensen samen brengt.

Met zijn rastahaar en altijd grote lach om het gezicht was Thomas een graag geziene gast in de winkelstraten en bij het station van Zandvoort. Na vele vakanties besloot de van oorsprong Duitse Thomas hier een nomadenbestaan te leiden.

Op de verschillende facebookpagina's worden herinneringen en foto's gedeeld over Thomas. Met kinderen die hem een centje gaven, maakte hij altijd een praatje. Of, zoals een moeder deelt op facebook, kregen kinderen zelf geld terug om een ijsje te kopen.

Edward Molkenboer die hiervoor het Collectief 'Tell to Inspire' heeft opgericht, vroeg Thomas om op te treden. Met het geld dat voor de straatmuzikant tijdens de live-streaming van het optreden werd ingezameld, probeerde Edward hem te helpen. "Het is tragisch dat we net via de gemeente Thomas meer zekerheid probeerden te geven en nu is hij er niet meer", vertelt Molkenboer.

Thomas Schröder wordt komende vrijdag begraven op de Algemene Begraafplaats van Zandvoort, speciaal op verzoek van de gemeente Zandvoort. Normaal gesproken worden overledenen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Haarlem begraven, weet straatpastoor Elly Mulder van Stem in de Stad te vertellen. "Het is zo mooi te zien hoe de Zandvoorters zich over hem ontfermen."

Bij de uitvaart vrijdagochtend is er ruimte voor muziek en het delen van herinnering aan Thomas. "Met al die puzzelstukjes willen we een beeld van hem geven."