Noordwesterstorm Corrie raast over de provincie: dit ga je er van merken

Noordwesterstorm Corrie raast morgen ook over onze provincie heen. Het KNMI heeft voor morgenochtend code oranje afgekondigd vanwege de zware windstoten. Volgens weerman Jan Visser gaat de storm voor hinder zorgen, op verschillende plekken worden ook al maatregelen genomen.

De windstoten kunnen morgen aan de kust oplopen tot 100 tot 120 kilometer per uur, vertelt de weerman. "Het water zal hoog komen te staan, want het is ook bijna springtij", aldus Visser.

En dan is er de verwachting dat de harde windstoten ook aan land voor overlast zullen gaan zorgen, omdat het volgens Visser al een tijdje niet echt hard heeft gewaaid. "Mensen zetten niet alles goed vast, waardoor dingen losraken", zegt hij. "Die kunnen dan wegwaaien. Ook kunnen er bomen, schuttingen en vuilnisbakken omwaaien."

Overlast voor het verkeer

Vrachtwagens en opleggers of auto's met aanhangwagens zullen morgen ook last hebben van de harde wind, zo verwacht de weerman.

Weerman Jan Visser noemt storm Corrie 'een typische noordwesterstorm met windkracht 9'. In de loop van de middag neemt de storm in kracht af. Code oranje geldt vanaf morgenochtend 5.00 uur tot 18.00 uur.

Vluchten geschrapt

Ook op Schiphol zal de harde wind voor ongemakken gaan zorgen. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor morgen alvast 160 vluchten geannuleerd vanwege storm Corrie.