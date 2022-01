Onderzoek naar dood in bad gevonden Amstelveense ex-MIVD'er heropend

Het onderzoek naar het overlijden van Amstelvener Hans van de Ven, die vorig jaar op 5 februari dood werd gevonden in het bad in zijn woning in de wijk Waardhuizen, is heropend. Dat is gebeurd nadat nabestaanden van Hans de conclusie 'natuurlijke dood' in twijfel hadden getrokken en op onderzoek waren uitgegaan.

De schouwarts schat in dat de Amstelvener, die langere tijd voor de geheime dienst werkte, op dat moment enkele uren dood is en bepaalt de sterfdatum op 4 februari. Het OM staakt het onderzoek en de politie meldt op Twitter dat er geen sprake is van een misdrijf.

Na de ontdekking van zijn lichaam , op 5 februari vorig jaar in de badkuip in zijn badkamer, stelt een schouwarts vast dat de 69-jarige Hans een natuurlijke dood is gestorven. Omdat zijn buik is opgezet, gaat de arts uit van een slagaderlijke bloeding in de buikstreek, schrijft AD vanochtend .

Politie doet ondzk in de wijk Waardhuizen ivm aantreffen overleden persoon. Recherche is aanrijdend en neemt het ondzk over. Medebewoner is aangehouden omdat deze nog werd gezocht en vanwege de verdachte omstandigh in de woning. #recherche #forensischeopsporing #politieamstelveen

Een dag eerder heeft de Canadese journalist en Hans' vriendin Margot Grant bij de politie aan de bel getrokken. Normaal gesproken heeft ze iedere week contact met hem, maar die week krijgt ze 'm niet te pakken en vermoedt dat er iets aan de hand is. Zeker omdat ze kort daarvoor heeft ontdekt dat Hans een vrouw in huis heeft genomen die wordt gezocht door justitie.

Als de politie poolshoogte gaat nemen bij de woning, probeert die vrouw - Annique Botermans (62) - halsoverkop de woning te ontvluchten. Tevergeefs, want aan de achterzijde van het huis staan agenten haar op te wachten. Nadat ze heeft opgebiecht dat Hans is overleden, en zijn lichaam een verdieping hoger in de badkuip ligt, wordt ze aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood.

Geen gescheurde slagader

De Amstelveense huisarts en Hans' ex Hanneke van Hilten neemt geen genoegen met de conclusie 'natuurlijke doodoorzaak'. Ze vindt de omstandigheden (Hans verleden bij MIVD, gezochte vrouw in huis, Hans in bad) zo opvallend, dat ze om autopsie vraagt.

In het autopsierapport wordt een hartinfarct als doodsoorzaak genoemd, maar een gescheurde slagader - zoals de schouwarts had vastgesteld - werd niet gevonden. Het politieonderzoek is dus op onjuiste gronden gestaakt, concludeert Van Hilten.

Ze gaat verder op onderzoek uit, en krijgt daarbij hulp van een oud-politiechef en een journalist van AD. Zij ontdekken onder meer dat Hans niet op 4 februari kan zijn overleden. Al vanaf 29 januari liet hij niets meer van zich horen, en ook telefoons en laptops in de woning wijzen richting een vroegere sterfdatum dan 4 februari.

'De zwarte dag van Hans'

De grootste aanwijzing wordt gevonden in Botermans' telefoonagenda, waarin ze zijn sterfdatum lijkt te hebben genoteerd. Bij 29 januari staat letterlijk: 'De zwarte dag van Hans'. Als Hans inderdaad die dag is overleden, heeft Botermans dus zes dagen met Hans' stoffelijk overschot in huis geleefd.

Vervolgonderzoek wijst uit dat Hans vlak voor zijn dood handtekeningen zette waarmee hij in twee van zijn bedrijfjes, die hij met Botermans zou hebben opgezet, een andere bestuurder toeliet. Omdat Hans' leesbril op de bodem van het bad is gevonden, vermoedt zijn ex Hanneke van Hilten dat hij in bad onder druk is gezet om te tekenen.

Bewijs daarvoor is er niet, net zo min als voor de stelling dat Hans een niet-natuurlijke dood is gestorven. Naar aanleiding van vragen van AD reageert Botermans, die inmiddels vastzit voor een andere (oplichtings)zaak, in een audiofragment. Ze zegt dat Hans plotseling is overleden aan de gevolgen van diabetes en zij niets met zijn dood te maken heeft.

'Doodsoorzaak onbekend'

De bekende forensisch patholoog Frank van de Goot concludeert na het bestuderen van de medische gegevens dat Hans ook kan zijn vergiftigd, en de doodsoorzaak 'hartinfarct' voorbarig is geweest. Hij stapt met zijn bevindingen naar het ziekenhuis waar Hans lichaam is onderzocht, dat de doodsoorzaak verandert van 'hartinfarct' naar 'onbekend'.

In december 2021 presenteren Hans ex Van Hilten en de politiechef hun bevindingen aan het OM, dat het verhaal zo overtuigend vindt dat ze besluit het onderzoek te heropenen.