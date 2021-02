Dode gevonden in woning: verdachte omstandigheden, man aangehouden

AMSTELVEEN - In een woning in de wijk Waardhuizen is vanmorgen een dode gevonden. De politie heeft een medebewoner aangehouden vanwege, zoals de politie dat noemt, verdachte omstandigheden in de woning. Dat zou een misdrijf kunnen betekenen.

De recherche is ingeschakeld en doet onderzoek in de woning. Of het slachtoffer een man of een vrouw is heeft de politie nog niet bekend gemaakt.

De verdachte medebewoner werd ook nog voor iets anders gezocht door de politie. Hij zit vast.