Luxe appartementen en winkels in verkocht V&D-pand

Naast winkels komen er ook 'luxe appartementen' in het voormalige V&D-gebouw aan het Verwulft in Haarlem. Dat meldt 3W Real Estate, de nieuwe eigenaar, vandaag.

Gisteren meldden NH Nieuws en Haarlem105 al dat het pand voor 27 miljoen verkocht is aan de projectontwikkelaar. Wat er met het rijksmonument ging gebeuren, was toen nog onbekend.

De nieuwe eigenaar wil het gebouw gebruiken voor een 'combinatie van functies'. De precieze uitwerking wordt in de komende periode uitgewerkt. Maar vast staat dat het in ieder geval gaat om winkels en appartementen.

Fietsenstalling

In de kelder komt een openbare fietsenstalling van de gemeente, die waarschijnlijk niet voor eind 2022 wordt geopend.

Naast 3W Real Estate uit Maastricht wordt ook AT Capital uit Singapore mede-eigenaar van het pand. Beide partijen hebben veel winkelpanden in binnensteden in bezit.