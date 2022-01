Marechaussee vindt sok met geladen vuurwapen in sloot op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond drie mannen uit Den Haag aangehouden na een achtervolging op Schiphol. Tijdens hun vlucht gooide één van hen een halfgeladen vuurwapen, verstopt in een sok, in een sloot vlakbij kantoorcomplex The Base. Vanochtend werd het wapen door een duikteam gevonden.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol - Koninklijke Marechaussee

De marechaussee vermoedde dat er iets niet pluis was met het drietal dat in een auto heen en weer op de Westelijke Randweg reed. Bij parkeerplaats P22, in de buurt van The Base en het hoofkantoor van Schiphol, zijn de mannen hun auto uitgevlucht en gooiden één van hen een toen nog onherkenbaar voorwerp in de sloot. Het lukte de marechaussee om de mannen aan te houden. Pas vanochtend bij daglicht kon een duikteam op zoek naar het voorwerp, dat later een sok bleek met daarin een halfgeladen vuurwapen. Het drietal zit vast. De politiedienst Schiphol van de Koninklijke Marechaussee is een onderzoek gestart.

