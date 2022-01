Voormalig baanwielrenner Büchli stapt in eerste wegwedstrijd af: "Dat ging zo hard"

Wielrenner Matthijs Büchli heeft zijn eerste wedstrijd na zijn overstap van de baan niet uitgereden. In de tweede rit van de Challenge Mallorca stapte hij voor de laatste klim af. "Het ging best goed tot de aanloop naar de laatste klim", aldus Büchli.

"Dat ging zo hard. Ik had gehoopt dat ik op de klim zou moeten lossen", laat de ietwat teleurgestelde Santpoorter weten vanuit Mallorca. De rit werd gewonnen door Biniam Girmay gevolgd door Ryan Gibbons en Giacomo Nizzolo. Zondag rijdt hij weer een rit op de Challenge Mallorca. Op papier moet het parcours van die wedstrijd hem meer liggen.

Büchli maakte furore in het baanwielrennen. Hij maakte in december bekend dat hij de overstap ging maken naar het wegwielrennen. Toen vertelde hij dat zijn eerste koersen op Mallorca zouden zijn. Zijn eerste grote doel is Olympia's Tour in maart.

Na de Challenge Mallorca gaat de Noord-Hollander op hoogtestage in Colombia.