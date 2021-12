Büchli stapt over van baan naar weg: "Blij dat ik het krachthonk niet meer in hoef"

Vervolgens kwam corona er nog tussen en daarom is de kogel nu pas door de kerk. De Noord-Hollander stapt definitief over van de baan naar de weg. Dat zal hij in het tenue van BEAT doen. Dezelfde ploeg als waar hij voor reed op de baan.

Aan de bak

Zijn laatste wedstrijd op de weg reed Büchli in zijn juniorentijd. "Meestal lag ik er dan al af", grapt de renner. Hij zal de komende maanden dus behoorlijk aan de bak moeten om zich te transformeren van baansprinter naar duurrenner. Volgende week gaat hij naar Spanje op trainingskamp. Eind januari rijdt hij dan zijn eerste wedstrijden tijdens de Challenge Ciclista Mallorca. Zijn eerste hoofddoel op de weg is dan Olympia's Tour in maart. "Ik moet de vlakke etappes uitkiezen en hopelijk overleef ik 200 kilometer en kan ik nog sprinten", blikt Büchli vooruit.

Mark Cavendish & Theo Bos

Een overstap van de baan naar de weg is zeker niet nieuw. Zo maakten de Brit Mark Cavendish en Theo Bos een zelfde overstap. "Het is een gok, maar dat vind ik ook het leuke. Ik ben blij dat ik nu even niet meer in het krachthonk hoef te zitten en gewoon wegtrainingen kan doen."