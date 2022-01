Explosieven Opruimingsdienst zelf ook verrast door hevige schokgolf bij ontmantelen bom

"Een duikvaartuig van ons, de Hydra, met aan boord een duikteam, is erheen gevaren. Ze moesten vanuit Den Helder al richting Zeeland", aldus Roelink. De duikers gaan vervolgens naar beneden en zorgen onder meer met spanbanden en een zogenaamde hefballon ervoor dat het projectiel versleept kan worden. "Hij moest versleept worden, omdat er in de buurt kabels lagen."

De bom wordt vervolgens, hangend achter de Hydra, voorzichtig naar een veilige plek vervoerd. Dat wordt een locatie, zo'n drie kilometer uit de kust bij Zandvoort. Een afstand die overigens heel normaal is tijdens zo'n procedure.

Wat de EOD dan normaal óók doet, is een 'seal scarer' in het water hangen. Dat is een kastje wat bijvoorbeeld voor bruinvissen en zeehonden dermate irritant geluid produceert, dat ze uit de omgeving wegblijven. Dat gebeurt dan op het moment dat de duikers uit het water zijn, want die kunnen er ook last van krijgen.

Geen 'seal scarer' kunnen gebruiken vanwege tijdsdruk

Nu blijkt dat die 'seal scarer' niet is gebruikt dinsdag. "De duikers moesten namelijk snel handelen vanwege het duiktij, de stroming waar ze mee te maken zouden krijgen. Bij te harde stroming kan het gevaarlijk voor de operatie worden", vertelt Roelink. "We kijken dan overigens wel goed om ons heen of we bruinvissen of ander zeeleven zien."

De versleepte bom laten liggen en later terugkomen om dan wel de 'seal scarer' te kunnen gebruiken, is geen optie. "Je moet dan weer op de goede omstandigheden wachten. In de tussentijd varen er ook weer schepen overheen en de bom ligt dan niet meer helemaal onder het zand, zoals hij jarenlang heeft gelegen. Met mogelijk alle gevolgen van dien." Vanaf een rubberboot loopt een afvuurkabel naar de bom en dan wordt het explosief tot ontploffing gebracht.

