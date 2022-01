Speeldata KNVB-beker: kwartfinales Ajax en AZ tegelijk op woensdagavond

De KNVB heeft vandaag de speeldata voor de kwartfinales van het nationale bekertoernooi bekend gemaakt. Zowel Ajax als AZ komen woensdag 9 februari om 19.00 uur in actie.

Ajax neemt het voor een plek in de halve finales in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen Vitesse. AZ speelt dan op hetzelfde moment in Waalwijk tegen RKC.

In de vorige ronde van de KNVB-beker won AZ met 2-1 van Twente. Ajax kwalificeerde zich eenvoudig door met 9-0 te winnen van de amateurs van Excelsior Maassluis.

AZ - Go Ahead Eagles

Doordat naast AZ ook Go Ahead Eagles in de kwartfinales in actie komt, wordt het eredivisie-duel tussen beide ploegen verplaatst. Deze wedstrijd zal nu gespeeld gaan worden op zondag 13 februari om 16.45 uur. Oorspronkelijk stond dit duel gepland op zaterdag 12 februari.