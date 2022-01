AZ verslaat FC Twente in saai duel en plaatst zich voor kwartfinale KNVB-beker

Aan het einde van de eerste helft werd een treffer van Jesper Karlsson onterecht afgekeurd wegens vermeend buitenspel. In het bekertoernooi is er pas vanaf de kwartfinales een VAR aanwezig, zodat de fout niet kon worden rechtgezet.

Pantelis Hatzidiakos haakte tijdens de warming up geblesseerd af. Hakon Evjen was zijn vervanger. Trainer Pascal Jansen moest wel wat schuiven: zo werd Yukinari Sugawara rechtsback en schoof Aslak Fonn Witry naar de positie centraal achterin. AZ begon prima aan de wedstrijd, had 77 procent balbezit en kreeg via Dani de Wit en Vangelis Pavlidis kansjes, maar hun schoten waren te slap.

Geklungel

AZ begon dramatisch aan de tweede helft. Keeper Peter Vindahl blunderde en veroorzaakte een penalty. Ricky van Wolfswinkel benutte dat buitenkansje: 1-0. Even later werd Twente weer gevaarlijk en schoot Daan Rots van buiten de zestien op de paal. Toch stelden de Alkmaarders vrij vlot orde op zaken. Fredrik Midtsjø trok de bal strak voor, waarna Julio Pleguezuelo de bal in eigen doel schoot.

In de 82e minuut kwam AZ op voorsprong. Spits Pavlidis mocht op randje buitenspel verder en schoot de bal diagonaal en via de binnenkant van de paal binnen. Spectaculair was het duel niet, maar AZ was wel duidelijk de bovenliggende partij en plaatste zich zo verdiend voor de volgende ronde van het bekertoernooi.

Bij de laatste laatste acht wacht voor de Alkmaarders opnieuw een uitwedstrijd. De tegenstander wordt zaterdag bekend.