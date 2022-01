Wethouder Samir Bashara: "Illegale afvaldumpingen komen van buitenaf"

Verder geeft hij tijdens de vergadering aan dat de buurtbewoners niet hoeven te vrezen dat de troep in de straten lang blijft liggen. "We nemen het probleem zeer serieus en het grofvuil wordt opgehaald." Het afval bij de Kievit wordt vrijdag al opgeruimd.

Wethouder Samir Bashara betoogt dat een groot deel van de gedumpte afval niet wordt veroorzaakt door de buurtbewoners zelf. Maar dat er in de nacht illegale afvaldumpingen vanuit aanhangers en bedrijfsbusjes, soms met buitenlands kenteken, plaatsvinden. "Op dit moment is het vrij moeilijk om de daders te achterhalen, maar daar zijn we natuurlijk wel mee bezig."

