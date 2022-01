Kersenboogerd wordt geteisterd door afvaldumpingen: "Een hardnekkig probleem"

Grofvuil dat naast een ondergrondse container of op een willekeurige hoek van de straat wordt gedumpt. Het is een hardnekkig probleem in meerdere delen van de Hoornse wijk Kersenboogerd, maar boetes kan de gemeente nog maar nauwelijks uitdelen.

Een bank, kasten, een matras en een lattenbodem, een tapijt en nog véél meer. Sinds een paar weken is het een grote bende in de Kersenboogerd.



Hoorn erkent dat er in een aantal buurten in het centrumgebied van de Kersenboogerd regelmatig sprake is van afvaldumpingen en afvaloverlast. "We doen er alles aan om dat tegen te gaan, maar het blijft een taai probleem, dat in de basis inderdaad gaat om het gedrag van buurtbewoners", zegt woordvoerder Martin Schuijt. Het afval bij de Kievit wordt vrijdag opgeruimd, bevestigt hij.

Schuijt vervolgt: "We halen regelmatig afval weg, maar vaak ligt er kort daarna weer afval."

Gemeente blijft alert

Het is volgens de gemeente onbetaalbaar en qua capaciteit ook niet mogelijk om elke dag extra rondes te maken om grofvuil op te halen. "En als je dat te vaak doet, gaat hier ook een verkeerde boodschap uit, zo van 'je kunt je afval op straat dumpen en de gemeente komt het wel weer halen'", legt de woordvoerder uit.

Om in de toekomst te voorkomen dat afvalbergen ontstaan, blijft de gemeente alert. Handhavers houden met regelmaat gerichte acties en reageren op meldingen uit de buurt. "Dat levert niet altijd wat op, omdat er niet altijd adresinformatie te vinden is. En zonder die informatie is het vaak moeilijk te bewijzen", zegt Schuijt.

Als een dader van het dumpen van afval kan worden achterhaald, volgt een boete. Maar de kans dat het zover komt, is klein. "Het is een doorn in het oog."

Zooi maakt zooi

Ook op social media gaat het los, waar inmiddels ruim 70 bewoners hun ongenoegen uiten. Zij hebben het vermoeden dat er bewust gedumpt is vanuit een busje of aanhanger. "Van de week gooide iemand vanuit de auto gewoon haar rommel erbij. Het is niet te filmen dit", zegt een vrouw enigszins gepikeerd.

Bij de Lijster is het gelukkig nog niet zo erg, vertelt een andere buurtbewoner. "Ik heb de gemeente al gebeld en de zooi bij mijn schuur ligt er nog steeds. Gisteren lagen er ook nog flessen bij. Zooi maakt zooi. Het is hier ook aarde donker. Je kunt er alles neer gooien zonder gezien te worden."

Een ander zegt: "Het begint hier steeds meer op Kensington Ave te lijken", wijzend op het hardnekkige probleem in de Amerikaanse stad Philadelphia waar de straten worden overrompelt met afval.

Ook zijn de buurtbewoners bang dat het probleem nog erger wordt als ze per kilo moeten gaan betalen. "Hopelijk gaat dat niet door", voegt iemand er aan toe.