Horecastad Haarlem bloeit weer op: "Dit is toch het leven"

"Kijk nou. Een koffietje, een heerlijke tosti, een krantje en gezelligheid om me heen. Dit is toch het leven", zegt vaste klant John bij Café Marktzicht op de Botermarkt. Ook barvrouw Rani staat weer met een lekker gevoel op de werkvloer. "Eindelijk weer werken en mensen blij maken. Wat heb ik dit gemist. Het leven werd best wel saai."

Stressen

Bij meerdere restaurants werden er vorige week al veel reserveringen gemaakt voor de komende dagen. Volgens Rani was dit best lastig inschatten. "Het was wel even stressen met de voorbereidingen, want we wisten niet precies op welke dag we open zouden mogen. Ook al was de kans erg groot dat dat ergens deze week zou gebeuren."