Horeca bereidt zich voor op heropening, nog wel veel onzekerheid over regels

De horeca maakt zich op om weer open te gaan morgen. De reserveringen stromen binnen, maar er is nog veel onzekerheid of ze iedereen ook kunnen ontvangen. "We weten niet wat de maatregelen zullen zijn", vertelt Micha Aandeweg, eigenaar van restaurants Fortuyn en Dodici in het centrum van Haarlem. Moeten we 1,5 meter afstand houden, of mogen we eenderde van onze capaciteit ontvangen? Het is lastig omdat we niet weten wat mag."

"We waren positief verrast en verbaasd over de hoeveelheid reserveringen die al binnen zijn gekomen", zo vertelt Michael Kras, eigenaar van Monk, Roast Bistro en Parnassia. "Vooral de aankomende weekenden zitten we helemaal vol, maar ook voor de maand februari hebben we voor alledrie de restaurants al veel reserveringen binnen. Superleuk natuurlijk!" Voorzichtig bestellen voor als de versoepelingen worden teruggedraaid, doet Kras niet. "Wij durven het wel aan om er vol in te gaan. We weten natuurlijk nog niet wat het kabinet vanavond gaat zeggen, maar ik hoop dat we vanaf morgen al open kunnen", aldus de ondernemer.

Voor komend weekend zijn beide restaurants van Aandeweg volgeboekt. "We hebben het reserveringssysteem alleen niet helemaal opengezet, omdat we eerst willen weten aan welke regels we ons moeten houden. "

Pascal Beeren van restaurant De Bokkedoorns in Overveen is iets voorzichtiger. Hij opent zijn restaurant pas vrijdag in plaats van woensdag. "Ik kon de gok niet nemen met het inkopen van versproducten qua geld", zo vertelt hij. "We hebben tot het laatste moment gewacht en pas inkopen gedaan toen gisteren duidelijk werd dat we echt weer open mogen. Maar we hebben dus nog geen versproducten in huis. Daarom gaan we vrijdag open. Morgen gaan we opbouwen en voorbereiden."

Opbouwen en voorbereiden

Bij Fortuyn en Dodici zijn de medewerkers vandaag al bezig om alles klaar te krijgen voor de grote opening. "We zijn vanmorgen vroeg naar de zaak gegaan om alles klaar te zetten. De koks zijn bezig met het maken van de sauzen. De bediening verzorgt de mise-en-place en de toiletten moeten natuurlijk weer even goed schoongemaakt worden", zo vertelt Aandeweg. Hij kan niet wachten om morgen de deuren te openen. "We hebben er heel veel zin in."

Ook Pascal Beeren kan niet wachten. "We hebben heel veel vaste gasten en we kunnen niet wachten om hen ook weer te ontvangen hier."

QR-codes

Jurian Rozestraten, eigenaar van de Flapcan in Haarlem kijkt nog wel op tegen het scannen van de QR-codes. “Het is niet zo dat klanten niet willen meewerken, maar je krijg allemaal verwensingen op internet.”

Jurian is nu druk bezig met voorbereidingen. “Ik heb al een aantal fusten besteld, overal moet nog een doekje overheen. De leidingen moeten nog even doorgespoeld en dan zijn we er klaar voor.”

Hij heeft ook tanks waar bier in kunnen “De biertanks worden donderdag pas gevuld, dat kon niet eerder, maar met de fusten kunnen we een leuke woensdag hebben.”