Skiër Maarten Meiners: "Niemand kent de afdaling in Peking"

Corona

De bijzondere omstandigheden waar de Noord-Hollander op doelt zijn met name corona gerelateerd. Zo kon hij bijvoorbeeld moeilijk trainen. "In Oostenrijk gingen alle skiliften dicht tijdens de lockdown. Voor topsporters waren er wel een paar open. Dan stonden de Oostenrijkers natuurlijk vooraan en stonden wij achter in de rij", vertelt Meiners.

Peking

De piste op de Olympische Spelen in Peking kent hij niet. "Eigenlijk kent niemand hem. Het test-event ging vanwege corona niet door. Ik heb alleen wat dingen online gezien. Dat gaat dus bijzonder worden", vertelt hij. "Ik moet mij concentreren op mijn vorm. Daar moet ik mijn beste vorm laten zien. Dan zit er een top vijftien in. Ik ga niet alleen naar Peking om mee te doen. Ik wil presteren", is de skiër uit Naarden duidelijk over zijn ambities op de Olympische Spelen.