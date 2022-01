Unicum voor skiër Maarten Meiners: hij mag naar de Olympische Spelen

Naarder Maarten Meiners mag zich volgende maand olympiër noemen. De skiër is door NOC*NSF 'op basis van bijzondere omstandigheden' toegevoegd aan de olympische ploeg. Het is zeventig jaar geleden dat Nederland vertegenwoordigd was bij het skiën op de Olympische Spelen.

"Ik ben ongelofelijk dankbaar dat NOC*NSF oog heeft voor de bijzondere omstandigheden van de afgelopen twee seizoenen en in het verlengde daarvan de status van alpineskiën als mondiale topsport erkent. Dit is een droom waar ik vijftien jaar lang aan gewerkt heb", reageert Meiners via de Nederlandse Skivereniging.

Trotse kaaskop

"Constant ben ik bezig geweest het beste uit mezelf te halen. Het was voor mij dan ook een mijlpaal om twee maal in die top 30 te finishen. Dan zit je zogezegd in de finale en daar ben ik als kaaskop heel erg trots op. Ook ben ik iedereen die me gesteund heeft enorm dankbaar voor de afgelopen jaren."

De eis van de sportkoepel was in principe dat Meiners één keer in de top 8 of twee keer in de top 16 moest eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. Het beste resultaat van de Noord-Hollander is twee keer een 25e plaats.