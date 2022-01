Spaanse prijsvechter Vueling wil snel nieuw personeel voor uitbreiding op Schiphol

De Spaanse prijsvechter Vueling is op zoek naar nieuw Nederlands cabinepersoneel dat al vanaf april aan de slag kan op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij breidt in Amsterdam uit naar 15 bestemmingen, waaronder nieuwe routes naar Kopenhagen en de Canarische Eilanden. Bijna alle bestemmingen van Vueling worden ook al door andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol aangeboden.

Vueling is per direct gestart met het werven van nieuw cabinepersoneel. Tussen 14 en 18 februari wil de prijsvechter potentieel nieuwe stewards en stewardessen in Amsterdam interviewen. Vanaf april kan het aangenomen personeel met een tijdelijk contract aan de slag op vluchten van en naar Schiphol.

Zowel op de nieuwe routes naar de Canarische Eilanden en Kopenhagen als al bestaande bestemmingen, heeft Vueling meerdere concurrenten op Schiphol. Start- en landingsrechten waren er tot het begin van de coronacrisis bijna onmogelijk te bemachtigen. Die zijn nu gemakkelijker verkrijgbaar door het wegvallen van luchtvaartmaatschappijen die de crisis niet hebben overleefd of maatschappijen die vluchten naar Amsterdam hebben geschrapt.

Level

Ook Vueling had tot 2020 een zustermaatschappij op Schiphol die de coronacrisis niet heeft overleefd. Prijsvechter Level nam in 2019 een aantal routes van Vueling over, maar verdween het jaar erop al van het toneel. Die bestemmingen zijn vrijwel allemaal weer door Vueling opgepakt.