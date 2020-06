Doek valt voor prijsvechter Level: toekomst personeel Schiphol onduidelijk

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Level vraagt faillissement aan. De prijsvechter was pas sinds vorig jaar ook actief op Schiphol en had daar een basis met Nederlands personeel in dienst. De komst van Level op Schiphol deed bij sommige omwonenden en politici vorig jaar stof opwaaien, omdat de luchthaven toen al aan haar maximumaantal vliegbewegingen zat. De maatschappij is per direct gestopt met haar activiteiten.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De zorgen van tegenstanders van de komst van Level werden vrijwel meteen door de topman in de wind geslagen. De maatschappij kwam namelijk in de plaats van partner-airline Vueling uit Spanje, die start- en landingsrechten ervoor opgaf. Voor de luchtvaartgroep IAG, waar de twee maatschappijen toebehoren, was de uitruil een financiële opsteker, omdat Level Nederlands cabine- en cockpitpersoneel in dienst nam. Vueling laat haar personeel overkomen uit Spanje. Nu het doek vanwege de coronacrisis valt is voor de prijsvechter nog niet duidelijk wat er met het Nederlandse personeel gaat gebeuren, meldt mediapartner Luchtvaartnieuws. Op Schiphol waren drie Airbus A321's gestationeerd. Level bood vluchten aan van Schiphol naar meerdere Europese luchthavens. 38 dagelijkse vluchten Aan het begin van de coronacrisis ging ook de Britse prijsvechter Flybe failliet. Die maatschappij zorgde voor maar liefst 38 dagelijkse vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk. Na dat faillissement kwamen er ineens 12.700 felbegeerde jaarlijkse vliegbewegingen bij op Schiphol. Die zijn nog niet toegekend aan andere maatschappijen.