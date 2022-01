Amsterdam NL V Amsterdam plaatst naast camera's ook geluidssensoren om stad veilig te houden

Ze worden ook wel de ogen van de stad genoemd: de honderden camera's die over Amsterdam en de Amsterdammers moeten waken. Het Leidseplein, Rembrandtplein en de Nieuwmarkt hebben daar nu ook een stel oren bijgekregen. Op deze drukke plekken hangen sinds begin deze maand kastjes met daarin zeer gevoelige geluidsapparatuur. Het gaat om een proefopstelling van drie maanden.

"Het systeem werkt eigenlijk vrij eenvoudig," zegt Joshua Serrão, die zich namens de gemeente Amsterdam bezighoudt met het bewaken en beveiligen van de openbare ruimte. "Er is een geluidssensor toegevoegd aan de plek waar een camera hangt, en deze doet eigenlijk niets anders dan op bepaalde geluidsniveaus een trigger geven. Die positie wordt dan doorgegeven aan de cameratoezichtruimte van de politie en gemeente, waar een observant meteen de camera, die het dichtst in de buurt is, kan voorzetten."

Grote vechtpartij Stel er is een grote vechtpartij op het Rembrandtplein. Dan pikt zo'n geluidssensor het lawaai op en geeft een signaal door naar de meldkamer. Daar kan dan meteen de juiste camera worden aangestuurd. Binnen tien seconden kunnen observanten zien of er wat aan de hand is en, indien nodig, de politie of handhaving die kant opsturen. Hierdoor zou de reactietijd een stuk sneller moeten zijn dan nu het geval is. Tekst gaat verder na de foto

De cameratoezichtruimte van de politie

Amsterdam is de eerste stad in Nederland die de geluidssensoren op deze manier toepast. De sensoren hebben een eigen algoritme, waardoor ze leren om niet op elk geluid boven een bepaald aantal decibel aan te slaan. Serrão: "We zitten echt in een proefperiode. We zijn aan het kijken wat de normale geluiden zijn in de stad, wat hoort bij het ritme van de plek waar de camera - inclusief de extra oortjes - hangt. Op basis daarvan willen we het systeem ook slimmer gaan maken door een aantal zaken te bestempelen. Van 'goh, dit geluid dat je net hebt ervaren is de bekende bel van een tram die bij de tramhalte aankomt'."

'Geen inbreuk op de privacy' Volgens Serrão maken de slimme geluidssensoren geen inbreuk op de privacy van de Amsterdammers. Het geluid dat wordt waargenomen, komt niet als zodanig de meldkamer binnen - daar licht alleen maar wat op - en ook wordt er niets opgeslagen. "Dus qua privacy, de ethische kant van het verhaal, voldoen we aan alle regels die hierop van toepassing zijn. Sterker nog, je kunt de geluidssensoren ook terugvinden op het sensorenregister van de gemeente Amsterdam." De eerste resultaten van de proefopstelling worden ergens in april verwacht.