"Drugshandel, intimidatie en geluidsoverlast afgenomen door cameratoezicht in Amsterdam-Noord"

Het in november ingestelde cameratoezicht in en rond de Azaleastraat in Amsterdam-Noord wordt met een paar maanden verlengd. Dat heeft burgemeester Halsema vandaag laten weten aan de gemeenteraad.

Volgens de politie en het stadsdeel zorgen jongeren en jongvolwassenen voor overlast in het gebied. "Het gaat daarbij voornamelijk om drugshandel, doelloos rondhangen, het veroorzaken van rotzooi op straat door afval, geluidsoverlast tot laat in de nacht en het intimideren van bewoners", laat Halsema weten.

Preventieve werking

Bewoners durven incidenten vaak niet te melden en politie en handhavers kunnen door de inrichting van de wijk nauwelijks onopgemerkt aanwezig zijn. "De inzet van flexibel cameratoezicht heeft ertoe bijgedragen dat de overlast sterk is afgenomen. Volgens de politie en het stadsdeel heeft het cameratoezicht dan ook een preventieve werking ten aanzien van de overlast."

Het verlengen van dat cameratoezicht blijft daarom volgens Halsema noodzakelijk. Naast het cameratoezicht zijn er andere maatregelen genomen. Zo was er to maart sprake van een "geprioriteerde groepsaanpak", die is omgezet naar een "persoonsgebonden aanpak op een aantal prominente overlastveroorzakers". Ook is "de jonge aanwas van de groep overlastgevers" in beeld, hier wordt nog een aanpak voor ontwikkeld.

Flat Groeneveen

Ook het cameratoezicht bij de meerdere keren beschoten flat Groeneveen in Zuidoost is vandaag verlengd omdat dat noodzakelijk zou zijn. De onrust onder bewoners zou nog steeds groot zijn. De woningcorporatie gaat eigen camera's ophangen, maar dit kan niet op korte termijn geregeld worden. Ook is er meer tijd nodig om "een duurzame oplossing voor de mogelijke oorzaak van de beschietingen te vinden".

Het cameratoezicht op en rond de Azaleastraat blijft tot 1 september van kracht, het cameratoezicht bij flat Groeneveen tot 1 juli.