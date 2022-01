Mister Ajax over de topper PSV-Ajax: "Ik denk dat iedereen scherp is"

Vandaag is de kraker PSV-Ajax. Een belangrijke wedstrijd voor de Amsterdammers, want Ajax maakt kans op de koppositie als er wordt gewonnen van PSV. Op dit moment staat PSV nog één punt voor, maar daar komt verandering in volgens Mister Ajax Sjaak Swart.

Sjaak Swart over PSV-Ajax - NH Nieuws

Afgelopen oktober heeft Ajax voor het laatst tegen PSV gespeeld en dit eindigde met 5-0 winst voor de Ajacieden in de Johan Cruijf Arena. Door de coronamaatregelen worden de wedstrijden nog altijd zonder publiek gespeeld en dat is volgens Swart een groot voordeel. "Tegen PSV is het altijd lastig. Maar zonder publiek is het net alsof je thuisspeelt."

Volgens Swart wordt het een spannende wedstrijd: "Ik denk dat iedereen scherp is. Je staat één punt achter. Dus je hebt de kans om twee punten voor te komen en dan sta je heel ver voor de strijd in het kampioenschap."

Quote "Ik denk dat Ajax met 1-2 gaat winnen" sjaak swart

Ihattaren Afgelopen week ontstond het gerucht dat de 19-jarige middenvelder Mohammed Ihattaren, een oud PSV-speler, in gesprek zou zijn met Ten Hag over een mogelijke transfer. Ihattaren is weggestuurd vanwege wangedrag bij PSV en Sampdoria. Swart vindt Ihattaren een goede speler: "Het ligt een beetje aan hemzelf. Hij mag van mij lekker naar Ajax komen. Misschien dat Ajax hem wel zover krijgt dat hij laat zien hoe hij moet spelen." Vanmiddag om 14.30 uur speelt Ajax tegen PSV. Dan gaan we zien of de club de koppositie weet te bemachtigen.