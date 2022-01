Peter Boeve adviseert Ajax in De Aftrap: "Ik zou Ihattaren niet halen "

Moet Ajax voormalig PSV-talent Mo Ihattaren binnenhalen? Oud-Ajacied Peter Boeve vindt van niet. Dat zegt hij in de wekelijkse voetbal talkshow De Aftrap van NH Sport. de voormalig linksback van de Amsterdammers is te gast met keeperstrainer Edwin Zoetebier.

Peter Boeve is duidelijk over Mo Ihattaren - NH Sport/ Edward Dekker

In De Aftrap legt Edwin Zoetebier uit waarom hij afgelopen zomer bij FC Volendam vertrok. Volgens een persbericht van de club was er sprake van 'een verschil van inzicht'. Volgens de voormalig keeperstrainer had dat te maken met de keuzes die er door de clubleiding werden gemaakt bij het trainen van de oudste jeugdkeepers. De Volendammer was het ook niet eens dat zijn pupil Nordin Bakker moest vertrekken en er een keeper van buitenaf zou komen.

