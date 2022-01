De Peiling: voor Tata Steel is geen toekomst in Noord-Holland

Weer een deuk in het vertrouwen van de bewoners van de IJmond: uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er hogere concentraties gevaarlijke en ziekmakende stoffen vrijkomen dan Tata Steel zelf beweert. Daarmee werd vandaag bevestigd wat velen al vermoedden: Tata Steel is de grootste bron van metalen en kankerverwekkende stoffen in de IJmond.

Dat dit kon gebeuren is te wijten aan de milieuregelgeving. De staalfabriek meet zelf haar uitstoot, maar het verschil met de door het RIVM gemeten concentraties is volgens het rapport groot. Hierdoor is de concentratie gemeten gevaarlijke stoffen in sommige gevallen wel 1.000 keer hoger dan werd verwacht.

Gezondheid

Juiste informatie is niet alleen van groot belang voor het vertrouwen, maar ook voor de gezondheid van de bevolking. In april bleek dat de inwoners van het gebied vaker last heeft van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan elders in Nederland. Ook hartklachten, diabetes en longkanker komen vaker voor.

Al jaren ligt Tata Steel onder vuur, zo kreeg IJmuiden in juli 2018 al te maken met zwarte stofregens. Bekijk de hele tijdlijn van Tata Steel hier.