Noord-Hollandse horeca eist opening: "Deze week een datum, anders bepalen we het zelf"

Nadat afgelopen week winkels en kappers weer open mochten en deze week de cultuursector protesteerde, stelt nu de horeca een ultimatum. Naar verwachting besluit het kabinet komende zaterdag over verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Als de horeca daar niet genoemd wordt, gaan ze een week later hoe dan ook open. "En als we open gaan, gaan we ook niet meer dicht", waarschuwt Van der Weel.

De roep om tot actie over te gaan, komt onder meer van Alkmaarse horecaondernemers. Daar wordt volgens Van der Wel al gesproken met de gemeente over hun wensen. "We bespreken met hen hoe we open kunnen en natuurlijk of en hoe er gehandhaafd gaat worden als open gaan nog niet mag", vertelt hij. Want als er toch gehandhaafd wordt en boetes worden uitgedeeld, vraagt hij zich hardop af hoe groot het draagvlak onder ondernemers is om na de heropening open te blijven.