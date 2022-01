Heldere taal van AZ-coach Jansen over weer blunderende doelman Vindahl

Het was allemaal niet spectaculair, maar AZ is meer dan verdiend door naar de kwartfinale van de KNVB-beker. De Alkmaarders klopten na een achterstand FC Twente in Enschede met 2-1. Het betekende alweer de negende overwinning op rij voor AZ.

Pascal Jansen na de winst op FC Twente - NH Nieuws

VAR De ploeg van trainer Pascal Jansen wist het vele balbezit in de eerste helft niet te vertalen in goals. De enige treffer voor rust die wél viel van Jesper Karlsson werd vanwege buitenspel afgekeurd. Helaas voor AZ is er in deze ronde van het bekertoernooi nog geen VAR aanwezig. Dit tot ontsteltenis van Dani de Wit. De middenvelder vindt dat onprofessioneel op dit niveau en liet zijn onvrede na afloop duidelijk merken. Tekst gaat verder onder de video.

Dani de Wit over de afgekeurde goal en het ontbreken van de VAR - NH Nieuws

Blunder Na de rust ging het even helemaal mis bij de Alkmaarders. Doelman Peter Vindahl schatte een situatie verkeerd in en maakte vervolgens een overtreding. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kon niets anders dan een penalty geven en met dat buitenkansje wist Ricky van Wolfswinkel wel raad. Tekst gaat verder onder de video.

Pascal Jansen over de fout van zijn goalie Vindahl - NH Nieuws

Uitwedstrijd Gelukkig herstelde AZ de schade verderop in de tweede helft en daardoor gaan de mannen van Jansen door naar de kwartfinale. Zaterdag horen de Alkmaarders wie de tegenstander is in die volgende ronde van het bekertoernooi. Het is al wel zeker dat het een uitwedstrijd wordt. Zaterdag staat ook de volgende wedstrijd op het programma in de competitie. In eigen huis neemt AZ het op tegen SC Cambuur.

