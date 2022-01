Zeker 40 Noord-Hollandse scholen zien klas uitvallen, één school moet deuren sluiten

"Een groot deel van de meldingen komt uit Noord-Holland. Van alle provincies heeft alleen Noord-Brabant vergelijkbare cijfers", zegt Bolkestein. Hij benadrukt dat hij alleen scholen meetelt die dit hebben gemeld. "Het werkelijke aantal kan dus veel hoger liggen."

Bij de Zandvoortse Oranje Nassauschool werden er de afgelopen weken vijf klassen naar huis gestuurd. "Voor ons is het een dagtaak om dit soort dingen te regelen", vertelt een directielid van de basisschool. "Maar op een gegeven moment wen je er ook wel weer aan."

Wisselende richtlijnen

"Wat voor ons het lastigste is, zijn alle wisselende richtlijnen", aldus het directielid. "Eerst hoefde een leraar die geboosterd was bijvoorbeeld niet in quaraintaine, maar vlak na de kerstvakantie moest dat ineens wel. Inmiddels is ook dat laatste weer teruggedraaid."

Volgens het directielid kunnen de klassen die in quarantaine moeten, snel overschakelen op online-lessen. "Dat staat goed in de steigers bij ons. Maar de kinderen zijn natuurlijk heel teleurgesteld wanneer ze horen dat ze niet naar school mogen en ook voor de leraren blijft het vervelend."