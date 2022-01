Groot aantal klassen Gooise middelbare scholen naar huis door berg aan besmettingen

Half lege klassen en zelfs hele klassen die weer op afstand hun lessen volgen: Gooise middelbare scholen hebben te maken met een grote golf aan besmettingen onder leerlingen. Dat betekent - slechts een week nadat de deuren na de lockdown weer open sloegen - voor nagenoeg alle scholen weer omschakelen. "De telefoon staat elke dag op elke school roodgloeiend", zegt Annette Kil van de Gooise Scholenfederatie, waar de meeste middelbare scholen onder vallen.

College De Brink in Laren (Foto ter illutratie) - Gooise Scholenfederatie

Het probleem van aantallen besmette leerlingen speelt op zo'n beetje op alle Gooise middelbare scholen, maar op de ene school meer dan de andere. "We hebben scholen waar echt grote groepen coronabesmettingen hebben, maar merken soms dat het op een andere school weer meevalt", vertelt Kil. "Maar toch hebben alle scholen er wel mee te maken. En dan hebben we het vooral over besmette leerlingen. Dat zijn er veel meer dan we tot nu toe hebben gehad. Onder leerkrachten hebben we amper problemen." De besmettingen zorgen ervoor dat de scholen veel maatregelen moeten nemen. "Als het om een enkele besmetting per klas gaat, valt het allemaal wel mee. Maar we hebben nu vaak meerdere besmettingen per klas en soms zelfs hele klassen die besmet zijn. De leerlingen met een coronabesmetting volgen nu thuisonderwijs. Dat betekent voor leerkrachten dat ze soms geheel online lesgeven en soms ook de helft van de klas op school hebben en de andere helft thuis achter de computer." Naast de besmettingen komt het ook vaak voor dat scholieren niet naar school kunnen komen omdat een broertje of zusje of een vriend positief getest is.

Meeste besmettingen onder middelbare scholieren Dat de Gooise middelbare scholen te maken hebben met veel besmette leerlingen, is niet verrassend. Van alle Gooise coronabesmettingen deze week heeft een kwart de middelbare school-leeftijd, vertelt Jakolien Schreijenberg van de Gooise GGD. "Ruim vijftien procent van alle besmette personen is vijftien tot negentien jaar en meer dan elf procent is tien tot veertien jaar. Bijna allemaal middelbare scholieren dus." De GGD merkt dat het aantal besmettingen onder de groep middelbare scholieren ook toeneemt. Waarom juist zoveel jongeren besmet zijn is onduidelijk. "Vast staat wel dat ze het door elkaar oplopen. De jongeren hebben natuurlijk veel meer contactmomenten met elkaar", aldus Schreijenberg.

Hele klassen thuis De golf aan coronabesmettingen onder middelbare scholieren valt het meest te merken op het Hilversumse Roland Holst-college, waar ongeveer een vijfde van de leerlingen thuis zit met een positieve test. "Maar we hebben het over dagkoersen, het verandert steeds", vertelt rector René Karman. "We merken dat onze leerlingen bijna niet ziek worden na een positieve testuitslag en dus vrij snel weer uit quarantaine mogen." Wel betekent het dat de Hilversumse middelbare school hele klassen naar huis moet sturen. "Alle klassen van het vierde havojaar en het vierde vwo-jaar hebben we naar huis gestuurd. Dat zijn rond de tien klassen." Ook op het Bussumse Willem de Zwijgercollege speelt het hoge aantal besmettingen: zeker een vijfde van het aantal leerlingen zit thuis. Het gaat vooral om groepen leerlingen, hele klassen zijn er nog niet naar huis gestuurd. "Maar het zal me ook niet verbazen als dat nu alweer anders is", zegt rector Jan Adels. Razendsnel omschakelen Hoewel het grote aantal besmettingen op alle scholen te merken valt, zorgt het nergens echt voor problemen. "Al het geregel zorgt wel voor een enorme druk op ons personeel, want ga er maar eens aanstaan", zegt Annette Kil van de Gooise Scholenfederatie. "Maar het loopt nergens vast of tegen problemen aan. We hebben de afgelopen twee jaar zoveel geleerd van de maatregelen en het lesgeven op afstand, dat scholen en schoolklassen razendsnel omschakelen zonder dat het onderwijs in gevaar komt. Dat scheelt echt enorm." Toch maakt het het allerminst makkelijk. "Het liefst hebben we natuurlijk dat we gewoon volle klassen hebben. Dat maakt het voor het onderwijs beter, maar ook voor het contact met leerlingen en tussen leerlingen onderling. We hopen daarom ook dat deze piek snel achter de rug is."