Kapsalon Theater-protest in Hoorn wel toegestaan

De protestactie 'Kapsalon Theater' is in Hoorn wel toegestaan. Dat laat burgemeester Jan Nieuwenburg weten. "Voor de culturele instellingen is er nog weinig perspectief, terwijl de ervaring leert dat we met deze sector goede afspraken kunnen maken", luidt zijn boodschap.

Een van de theaters die woensdag meedoet aan de actie is Schouwburg Het Park. Woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur wordt het theater omgetoverd tot een ware kapsalon, waarbij diverse artiesten voor entertainment mogen zorgen. Cabaretière Karin Bloemen opent het anderhalf uur durende programma in Hoorn.

Vergeleken met andere steden, zoals in Amsterdam waar Halsema waarschuwt voor handhaving, mag de protestactie in Hoorn wel doorgang vinden. De burgemeester wil de cultuursector de kans geven om een statement te maken. Het moet wel bij een signaal blijven, laat hij weten aan de NOS .

