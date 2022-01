Coronabesmettingen blijven hoog in de Noordkop, nog geen stijging in ziekenhuis

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen week positief is getest op corona is verder gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De besmettingscijfers van afgelopen week rijzen de pan uit in Schagen en Den Helder.

De meeste besmettingen zijn afgelopen week geteld in de gemeente Schagen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 1.351 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 628 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 536, ook al flink meer dan de week daarvoor.

In de gemeente Den Helder is het aantal besmettingen in de afgelopen week het meest gestegen. Waar twee weken geleden er nog 363 besmettingen werden geteld, waren er afgelopen week 523 nieuwe besmettingen - exact 160 meer dan de week ervoor dus.

Al weken op rij stijgen de aantallen coronabesmettingen in de regio. Opvallend is daarom om te zien dat het aantal besmettingen op Texel en in Hollands Kroon juist licht is gedaald. Texel ging van 139 naar 88 nieuwe besmettingen, Hollands Kroon van 539 naar 470.

Ziekenhuis

Ook aan de ziekenhuiscijfers is nog geen duidelijke stijging te zien: er zijn afgelopen week drie mensen uit de Noordkop in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting met corona. Hiervan komt er één uit de gemeente Hollands Kroon en twee uit de gemeente Schagen.

Niemand uit deze regio is in de afgelopen week overleden aan de gevolgen van corona.

In de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep werden gisteren vijftien coronapatiënten verpleegd, vijf op de intensive care en tien in de kliniek. Dat zijn er minder dan vorige week en van de week ervoor, toen hier respectievelijk 23 en 18 coronapatiënten werden verpleegd.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: