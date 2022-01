Explosieve stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in de Noordkop

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen week positief is getest op corona is explosief gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Vooral in Schagen en in Hollands Kroon is een duidelijke toename te zien.

De grootste stijging is te zien in de gemeente Schagen. Waar daar twee weken geleden nog 244 mensen positief werden getest op het coronavirus, ging dat vorige week om 536 mensen. Per 100.000 inwoners - wat Schagen niet heeft - komt dat neer op 1.153,1 besmettingen. Ook in Hollands Kroon is het aantal besmettingen flink gestegen: van 285 coronabesmettingen twee weken geleden naar 539 besmettingen vorige week.

Maar ook in Den Helder en op Texel is er een behoorlijke stijging te zien. Den Helder ging van 283 besmettingen twee weken geleden naar 363 vorige week, Texel van 117 naar 139.

Ziekenhuis

In de afgelopen week zijn er vier mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting: twee uit de gemeente Den Helder, een uit Hollands Kroon en een Schagen. Niemand is in de afgelopen week overleden aan de gevolgen van het virus.

In de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep worden op dit moment 23 coronapatiënten verpleegd, zeven op de intensive care en zestien in de kliniek.

