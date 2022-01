Voorlopige spoedvoorziening aangevraagd voor Milena (14): "We gaan in beroep"

"De rechter kan twee dingen doen", concludeert juriste Eliza Tsjoepieva. "Als de rechter dit besluit toewijst, mag de IND haar niet uitzetten, maar indien de rechter de voorlopige voorziening afwijst, dan moeten Milena en haar familie per direct het land uit." De juriste verwacht dat de rechter snel een uitspraak gaat doen.

De uitspraak van de IND kwam ook bij de juriste als een bom binnen. "We hadden dit écht niet verwacht. Het eerdere gesprek met de IND verliep goed en we hadden het idee dat de uitspraak positief zou zijn."

Handtekeningen

Het negatieve oordeel van de IND is een klap in het gezicht voor de juriste, Milena en haar familie. Welke mogelijkheden blijven er nu nog over voor de familie? De juriste is van plan om de petitie nieuw leven in te blazen. "We hebben 40.000 handtekeningen nodig", vervolgt zij. "Pas dan wordt de persoonlijke zaak van Milena voorgelegd aan de nieuwe staatssecretaris." De teller van de petitie staat op dit moment op bijna 21.000 ondertekeningen, dus er is nog een flinke boost nodig om die eis te behalen, benadrukt Tsjoepieva.

Enorm teleurgesteld

Ook is de juriste enorm teleurgesteld in de motivering van de IND. "Telkens verwijst de IND naar uitspraken van 2018." Toen deed Tsjoepieva een soortgelijke aanvraag en werd deze destijds afgewezen. "We zijn vier jaar verder en er is veel veranderd", vervolgt de juriste, terwijl ze een opsomming maakt van de veranderingen. "Milena is meer geworteld geraakt, dieper in de maatschappij gekomen en heeft in 2018 opnieuw geprobeerd om in Armenië een nieuw leven te beginnen. Dit lukte echter niet en de familie vluchtte daarom terug naar Nederland."

De juriste vindt dat de nieuwe feiten en omstandigheden, die zich de afgelopen vier jaar voltrokken, niet goed zijn overwogen door de uitvoeringsorganisatie. "Zo verwijst het IND in het oordeel naar een brief van de voormalige burgemeester van Stede Broec uit 2018 en is de brief die in 2021 is verstuurd door de huidige burgemeester (Ronald Wortelboer, red.) niet meegenomen."

"De IND heeft een besluit genomen op basis van brieven, uitspraken en gebeurtenissen die gedateerd zijn en dus niet meer relevant zijn", sluit de juriste gefrustreerd af.