Asielaanvraag Milena (14) alsnog afgewezen: gezin moet na 12 jaar het land uit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de aanvraag van Milena (14), om in Nederland te blijven wonen, afgewezen. Na veel verzet vanuit de samenleving mocht ze twee maanden geleden met het IND in gesprek om haar situatie toe te lichten, maar naar nu blijkt zonder succes. En daardoor moet het hele gezin na twaalf jaar Nederland verlaten.

Milena hoopt met de petitie dat ze alsnog met haar familie in Nederland mag blijven. - NH Nieuws / Tom de Vos

Aan dat gesprek hield het tweetal nog 'goed gevoel over', maar de uitkomst van het IND blijkt een bittere pil. "Wij zijn gewoon helemaal kapot", vertelt Milena aan NH Nieuws/WEEFF. "Het IND heeft ons valse hoop gegeven. Tijdens het gesprek waren ze met ons aan het praten alsof we een positieve uitslag zouden krijgen. Ik verwachtte een andere beslissing." Ook juriste Eliza Tsjoepieva reageert geschokt op de beoordeling van het IND. "Helaas en teleurstellend heb ik gisteravond het besluit van het IND ontvangen, waarin zij het bezwaar alsnog ongegrond hebben verklaard."

Artikel 8 voor de Rechten van de Mens

Op grond van artikel 8 van het Verdrag op de Rechten van de Mens wil jurist Eliza Tsjoepieva ervoor zorgen dat Milena's uitzet voorkomen wordt. Artikel 8 vermeldt onder meer het respect voor een privé- of familieleven. "Milena is hier opgegroeid vanaf haar tweede, zij is hier geworteld", zegt de juriste daarover. "Ze woont hier tot haar veertiende, daarmee is er sprake van een privéleven."

Zaak Milena De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden. Het gezin keerde daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtten ze naar Rusland, omdat het te onveilig was. Ook in Rusland werd de situatie nijpend waarna het gezin in 2019 terugkeerde naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland. De juriste startte daarom een petitie voor Milena die inmiddels al bijna 20.000 keer is getekend. De hoop was dat als haar asielaanvraag zou worden goedgekeurd, het hele gezin dan zou mogen blijven. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. Bekijk hier de reportage die we vorig jaar augustus maakte met Milena.

Milena al twee jaar ondergedoken op zolder - NH Nieuws