Milena en juriste in gesprek met IND: 'Goed gevoel overgehouden aan hoorzitting'

Milena (14) en haar juriste Eliza Tsjoepieva gingen vanmiddag om 15.00 uur in gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Amsterdam. Milena kreeg naar alle waarschijnlijkheid: dankzij de verkregen media-aandacht, de eerdere demonstratie en de gestelde kamervragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP), vandaag opnieuw de kans om tijdens de hoorzitting haar situatie uit te leggen en alle vragen van het IND te beantwoorden.

12.26 uur: Vertrek Vanmiddag vertrokken Milena en haar familie vanuit West-Friesland naar Amsterdam om de hoorzitting bij te wonen. Op weg naar het IND was de spanning voelbaar in de auto. Er werd amper gesproken en Milena staarde vooral uit het raam, kijkende naar de weilanden en gebouwen die ze al jaren niet meer had gezien. Eenmaal op de A10, toen de hoge woontorens in zicht kwamen, mompelde Milena: "Ik ben al heel lang niet meer in Amsterdam geweest." De conclusie van Milena maakte zichtbaar impact op de passagiers en de stilte werd vervolgd.

Ondertussen kwamen enkele demonstranten van Milena aangelopen en hadden zich aangesloten bij de familie. "Dit zijn hele goede mensen en ze verdienen het om hier te wonen", vertelt een demonstrant, die helemaal vanuit Enkhuizen de familie en Milena kwam steunen. Een andere demonstrant had vrij van haar werk genomen en zat twee uur in de trein om Milena te steunen. "Dit onrecht moet bestreden worden en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen."

"Het gesprek ging best heel goed", concludeert Milena opgelucht. "Ik heb alle vragen rustig kunnen beantwoorden en ik heb het gevoel dat ze echt begrip hadden voor mijn situatie." Ook juriste Eliza Tsjoepieva kan na het gesprek met het IND haar glimlach niet onderdrukken. "Het was een positief gesprek. Het IND heeft aangegeven dat ze opnieuw naar de zaak gaan kijken, dus ze gaan opnieuw een beslissing nemen."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]