Steeds meer steun voor uitgeprocedeerde Milena (14) en gezin

Er komt steeds meer steun voor de 14-jarige Milena en haar gezin, die al twee jaar ondergedoken zijn omdat ze dreigen te worden uitgezet. Mede door de berichtgeving van NH Nieuws/WEEFF is de kwestie ook in Den Haag terecht gekomen, waar SP-Kamerlid Jasper van Dijk zich sterk maakt voor het gezin en Kamervragen gaat stellen. Hij en Eliza Tsjoepieva, juriste namens de familie, schuiven vanavond aan in de talkshow Op1.

De 14-jarige Milena zit sinds twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar van Jezidi afkomstige gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden.

Het gezin werd in 2018 uitgeprocedeerd en moest terug naar Armenië. Binnen een maand vluchtten zij echter uit het land naar Rusland, om vervolgens in Nederland terug te keren. Het gezin is bang om opnieuw terug te gaan, omdat de vader daar voor zijn leven vreest.

Met hulp van juriste Eliza Tsjoepieva startte de familie in september een petitie om ervoor te zorgen dat Milena hier kan blijven. Deze petitie is meer dan 15.000 keer ondertekend, maar dit aantal is nog lang niet hoog genoeg voor de 40.000 handtekeningen die er nodig zijn.

Kamervragen

Mede door de berichtgeving van NH Nieuws/WEEFF is het onderwerp ter sprake gekomen in Den Haag. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft onlangs juriste Tsjoepieva benaderd om zijn hulp aan te bieden. Het Kamerlid van de SP is bezig met het opstellen van Kamervragen, die hij zal indienen bij de staatssecretaris. Van Dijk zegt volledig achter de zaak van Milena te staan.

Daarnaast heeft de juriste Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, persoonlijk aangeschreven. Tsjoepieva en De Jonge kwamen elkaar in het verleden tegen. "Onze dochters hebben samen in een klas op de basisschool gezeten", zegt Eliza. De Jonge heeft de juriste gezegd dat hij gaat kijken wat hij kan betekenen voor Milena en haar gezin. Hoewel het een andere portefeuille is dan de demissionair minister onder zijn hoede heeft verwijst hij het intern door en schenkt hij er aandacht aan.

Ook burgemeester Wortelboer van de gemeente Stede Broec staat volledig achter Milena en is volgens de juriste van het gezin bereid om, waar dat kan, overal aan mee te werken. Een woordvoerder van de gemeente vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat Milena en haar vader gisteren een gesprek hebben gehad met de burgemeester. Op korte termijn moet er een demonstratie plaatsvinden, maar het is nog niet bekend wanneer die gehouden gaat worden.

De 14-jarige Milena en juriste Eliza Tsjoepieva schuiven vanavond samen met Kamerlid Jasper van Dijk aan bij het televisieprogramma Op1 op NPO 1. De uitzending begint om 22.20 uur.