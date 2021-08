Milena al twee jaar ondergedoken op zolder: familie bang voor uitzetting naar Armenië

De 14-jarige Milena zit sinds twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. Met hulp van een juriste start het gezin een petitie om ervoor te zorgen dat Milena hier kan blijven.

Op anderhalfjarige leeftijd komt Milena samen met haar ouders naar Nederland. "Ik herinner mij daar niets meer van. In die tijd gebeurde er veel, mijn vader kreeg problemen in Armenië waardoor we moesten vluchten. We hebben in verschillende asielzoekerscentra gewoond, daar hebben we procedures aangevraagd, maar die zijn heel vaak afgewezen."

Milena en haar ouders zijn van afkomst Jezidi's, een volksreligie en minderheidsgroep die al eeuwen slachtoffer is van vervolging. De familie van Milena's vader komt actief op voor de rechten van de Jezidi-gemeenschap, wat verschillende familieleden al het leven kostte. Het gezin van Milena vluchtte daarom in 2009 naar Nederland.

Twee jaar geleden trok Milena met haar familie in stilte in op de zolderkamer van een woning ergens in West-Friesland. Ze wonen daar illegaal en blijven zoveel mogelijk in de luwte. De procedures voor asielaanvraag liggen inmiddels achter hen, maar het gezin is bang om terug te gaan naar Armenië.

Inmiddels zijn hier Milena's twee broertjes en zusje geboren. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie, Eliza Tsoepieva, voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden.

Het gezin keert daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtte ze naar Rusland. Met tranen in haar ogen vertelt Milena over de tijd dat ze in Rusland naar school ging. "Ze gingen me slaan met stokken en zeiden dat ik niet Russisch was, dat ik niets verdiende en niets kon. Ik kan daar niet wonen."

Schuilhouden

De vader van Milena, die uit angst niet bij naam genoemd wil worden, zegt alles gedaan te hebben voor zijn gezin om een nieuw leven op te bouwen in Rusland. "Maar dat is niet gelukt. Behalve dit kwam ik zelf ook in de problemen daar. Omdat Armenië goede contacten heeft met Rusland werd ik zelfs daar gebeld: 'Wij weten waar je bent'."