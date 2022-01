Witte kerkje van Den Hoorn noordelijkste startpunt pelgrimstocht naar Santiago

Texel heeft nu officieel het meest noordelijke startpunt in onze provincie voor de bedevaartstocht naar Santiago de Compostella. Vandaag werden in het pad langs het witte kerkje van Den Hoorn speciale, bronzen Sint Jacobsschelpen ingemetseld. Zij begeleiden de pelgrims op de eerste meters van de in totaal 2.500 kilometer lange tocht.

"We hebben vlak voor kerst een nieuwe luidklok opgehangen in de kerktoren", vertelt Jan Mooren van de Stichting Klok voor Den Hoorn. "Die heet Jacob omdat deze kerk lang geleden, nog vóór de reformatie, gewijd was aan de apostel Jacobus de Meerdere. En die ligt begraven in Santiago de Compostella."

Vanmorgen mochten tien Texelaars een schelp inmetselen, ze liggen stevig verankerd in het pad. "Er zijn twee startpunten in Nederland die nog noordelijker liggen. Dat is Sint Jacobiparochie in Friesland, de naam zegt het al", zegt Mooren. "En de andere is Uithuizen in Groningen. Ook daar is de kerk gewijd aan Sint Jacob. Maar als Hollander, of je nou uit Zuid- of Noord-Holland komt, dan is het de bedoeling dat je hier begint."

Route

De tocht vanaf Texel sluit aan op de al bestaande 'Jacobsweg Amstelredam' en gaat via Oudesluis, Schagen, Heiloo en Haarlem verder naar het zuiden. Deelnemers aan de pelgrimstocht kunnen via het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een speciaal Pelgrimspaspoort aanvragen. "Je kunt dan op haltes langs de route een stempel laten zetten, ook hier in Den Hoorn natuurlijk."

Voor wie opkijkt tegen de 2.500 kilometer lange tocht naar het noord-westen van Spanje, is er één klein voordeel als je op Texel begint: de boot brengt je alvast vier kilometer verderop naar Den Helder. "Ja, dat scheelt", zegt Mooren met een lach. "Dat scheelt weer een stukje."