Beroemde kerkje Den Hoorn is met tweede klok eeuwen na de bouw eindelijk compleet

Het zal altijd een mysterie blijven of de kleine klok voor het witte kerkje nooit besteld is tijdens de bouw rond 1425 óf dat de watergeuzen hem gejat hebben in 1571. Hoe dan ook, boven in de kerktoren gaapte een groot gat in de klokkenstoel. De grote klok beierde al zes eeuwen de uren van de dag. Vanaf vandaag wordt hij vergezeld door de kleine luidklok 'Jacob', die zich elk kwartier zal laten horen.