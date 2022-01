AZ-coach Jansen baalt van slotfase, maar is niet verbaasd over goal Beukema

Niet helemaal tevreden, maar wel blij over het resultaat stond Pascal Jansen de pers te woord. De trainer van AZ baalde vooral van de onnodige spannende slotfase in Limburg. De Alkmaarders wonnen wel van Fortuna Sittard, 1-2.

Belangrijke rol was er voor Sam Beukema. De verdediger scoorde na een klein kwartiertje met het hoofd. Het betekende de eerste goal voor Beukema. En nog belangrijker is dat goal ervoor zorgde dat AZ de jacht op plek drie heeft geopend.

2500 eredivisiegoals

Het doelpunt van Beukema was de eerste voor de zomerse aanwinst, maar het betekende ook de vijfentwintighonderdste voor AZ in de eredivisie. Beukema was na afloop goed op de hoogte wie ooit de eerste maakte voor de Alkmaarders.

