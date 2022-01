Verdedigers Beukema en Sugawara helpen AZ aan zege in Sittard tegen Fortuna

Normaal gesproken moeten ze doelpunten voorkomen, maar vandaag maakten ze de goals. Verdedigers Sam Beukema en Yukinari Sugawara, die als rechtsbuiten was opgesteld, zorgden voor de Alkmaarse goals. Een treffer in de slotfase van de oud-speler Ben Rienstra kon daar geen verandering in brengen: 1-2.

Een juichende Sam Beukema na zijn eerste goal en de 2500e voor AZ in de competitie - Pro Shots / Marcel van Dorst

Beukema verving de geblesseerde Bruno Martins Indi. Het eerste gevaar vanuit de thuisploeg kwam na een strakke vrije trap van Zian Flemming. Doelman Peter Vindahl keerde de inzet en dat zou hij vaker doen in de eerste helft. Na een kwartier maakte Beukema zijn eerste goal voor AZ op aangeven van Owen Wijndal. Dat was niet de enige reden tot feest, want die treffer was de 2500e van AZ in de eredivisie. Bekijk hieronder de jubileum-goal van Beukema:

Sam Beukema maakt zíjn eerste en de 2500ste voor @AZAlkmaar in de Eredivisie! 🤩#FORAZ pic.twitter.com/r1scuecMRE — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

Ondanks de voorsprong kreeg de degradatiekandidaat Fortuna drie grote kansen voor de rust. Zo redde Vindahl een schot van oud-AZ'er Mats Seuntjens en een kopbal van Flemming eindigde op de lat. Vlak voor rust bleek de Deense doelman weer een sta-in-de-weg door een schot van Seuntjens tegen te houden. De gastheren hadden dus de betere kansen, maar Vindahl sleepte de Alkmaarders door deze moeilijke periode. Tekst gaat verder onder de foto.

Yukinari Sugawara scoorde als rechtsbuiten voor AZ - Pro Shots / Marcel van Dorst

Sugawara slaat toe In de tweede helft leidde de reddingen tot het gewenste resultaat, nadat 'gelegenheidsrechtsbuiten' Yukinari Sugawara de marge verdubbelde na geklungel bij Fortuna. De Japanner kreeg de bal na drukzetten van Dani de Wit en schoot de bal in het doel: 0-2. Even daarvoor waren de Alkmaarders al gevaarlijk geworden via Jesper Karlsson na een dieptepass van Pantelis Hatzidiakos. Zijn inzet werd wél gekeerd door Michael Verrips. Een hard schot van Fredrik Midtsjø werd enkele minuten later ook gekeerd door Verrips. In de slotfase kreeg Seuntjens zijn grootse kans van het duel. Hij stond vogelvrij bij de tweede paal, maar schoot de bal hoog over het doel. Uiteindelijk zorgde een andere oud-speler van AZ, Ben Rienstra, ervoor dat Fortuna Sittard de aansluitingstreffer maakte: 1-2. Tijjani Noslin kreeg ook nog een grote kans, maar de Amsterdammer kon deze niet benutten. Komende woensdag speelt AZ in de KNVB-beker tegen FC Twente, dat Feyenoord in de vorige ronde uitschakelde.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Evjen/65), Beukema, Hatzidiakos, Wijndal; Clasie (Reijnders/ 80), Midtsjø, De Wit; Sugawara, Pavlidis (Gudmundsson/80) , Karlsson