Protestactie horeca mondt uit in feestende mensenmassa op Alkmaars kroegenplein

Volgens de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Alkmaar 'komen de beelden niet overeen met de sfeer van de rest van de dag'. "We betreuren het dat juist van dit drukke moment voor het café in de media foto’s en beelden circuleren", melden zij in een statement .

De beelden van de zingende massa zijn al een hit op het internet. Hierin is te zien hoe een grote groep cafégangers springt, dans en zingt voor de 'wintertempels' op de brug. Er was versterkt geluid.

Acht horecazaken in de kaasstad deden vandaag mee en openden hun deuren voor publiek, volgens de gemeente met QR-code en het hanteren van de afstandsregels. Hiermee protesteren zij tegen de versoepelingen, die niet gelden voor de horeca.

Handhavers en politie waren in de stad aanwezig en gingen in gesprek met de ondernemers. Deze gesprekken verliepen volgens de gemeente en KHN in een goede sfeer. Om 17:00 is de horeca gesloten. We waren eerder al op het Waagplein. Bekijk de reportage hieronder