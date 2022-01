Korfballers Groen Geel op wilskracht langs concurrent TOP

Groen Geel heeft vanavond goede zaken gedaan in de Korfbal League. De ploeg uit Wormer won met 25-18 van TOP uit Sassenheim en doet daarmee goede zaken in de strijd om plaatsing voor de kampioenspoule.

Groen Geel, dat zijn eerste wedstrijd speelde na de winterstop, wist dat dit duel uiterste belangrijk zou zijn worden omdat TOP een directe concurrent is op de ranglijst. Bij een nederlaag zou deelname aan de degradatiepoule vrijwel onvermijdelijk zijn geweest. Mede daarom begon de ploeg van coaches Thijs Muller en Daniel Harmzen erg scherp aan de wedstrijd. Al snel werd een voorsprong gepakt en halverwege de eerste helft was het verschil al opgelopen tot vijf punten: 9-4.

Scott De Dekker na de winst van Groen Geel: "Het was gewoon knokken" - NH Sport/Frank van der Meijden

TOP probeerde nog wel aan te haken, maar Groen Geel liet dit niet toe. Halverwege stond het 14-10 in het voordeel van de thuisploeg. Na de rust werd er nog feller gestreden om elke bal en vaak was het Groen Geel dat als winnaar uit de duels kwam. Dankzij de veel scorende Carlo de Vries (6) en Lindsey Krop (4) werd de overwinning uiteindelijk veilig gesteld: 25-18.

Het betekende de tweede overwinning dit seizoen voor Groen Geel. Hierdoor komt de ploeg uit Wormer nu op vier punten uit zes wedstrijden en bezet het nog steeds de vijfde plaats in groep B. De achterstand op nummer drie DOS '46 bedraagt nu twee punten. De eerste drie in de stand gaan door naar de kampioensgroep.

Groep A

In de andere groep van de Korfbal League boekte KZ vanavond een knappe overwinning op LDODK. De ploeg uit Koog aan de Zaan won met 24-23 en klimt zo naar de derde plek in groep A. In diezelfde poule wist Blauw-Wit met 21-28 te winnen op bezoek bij KCC. De Amsterdammers bezetten de vierde plek op de ranglijst.

Later volgt op deze website een samenvatting van het duel tussen Groen Geel en TOP.