Vrijetrapspecialist Koeman Jr. voelt zich eerste doelman bij Telstar

Met een aantal goede reddingen was Ronald Koeman Jr. belangrijk voor Telstar vrijdagavond. Mede dankzij hem wonnen de Witte Leeuwen in eigen huis van MVV, 2-1. Een gesprek met de goalie over zijn zware blessure en vrije trappen.

Blessure

In de zomer kwam Koeman Jr. over van TOP Oss. Aanvankelijk moest hij genoegen nemen met een plek op de bank en gaf Andries Jonker de voorkeur aan Trevor Doornbusch, maar in september kreeg de doelman uit Amsterdam het vertrouwen van de trainer. Helaas liep hij na vier wedstrijden een zware knieblessure op. "Is een moeilijke tijd geweest."

