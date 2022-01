Na bijna drie maanden kan Telstar eindelijk weer drie punten bijschrijven

De afgelopen tien wedstrijden kreeg Telstar het niet voor elkaar om te winnen, maar daar is vanavond verandering in gekomen. MVV uit Maastricht werd in Velsen-Zuid met 2-1 verslagen. Glynor Plet en Özgür Aktas maakten de Telstar-goals.

Net als vorige week begon Telstar uitstekend aan de wedstrijd. Plet, maker van de 0-1 op bezoek bij FC Volendam (2-1 nederlaag), zorgde opnieuw voor een snel doelpunt. Hij werd alleen voor keeper Romain Matthys gezet door Ozan Kökcu. De aanvoerder bleef ijzig kalm: 1-0.

Telstar drukt door

De Witte Leeuwen bleven na die goal de betere ploeg. Plet kreeg een uitgelezen mogelijkheid om er 2-0 van te maken, maar zijn kopbal van dichtbij werd gekeerd door Matthys. In de 26e minuut werd de voorsprong wel verdubbeld. Een hoekschop van Sven van Doorm werd binnengekopt door verdediger Özgür Aktas.

Ondanks enkele grote kansen aan beide kanten na die treffer was de ruststand 2-0. Jip Molenaar had vlak voor rust de derde Telstar-treffer kunnen maken, maar zijn kopbal ging net over. Mart Remans kon de spanning terugbrengen, maar de volledig vrij gelaten aanvaller kopte naast.

Geen 3-0, maar 2-1

In de tweede helft had Van Doorm de wedstrijd moeten beslissen, nadat hij vrij voor het doel werd gezet door Kökcü. De gelegenheidsaanvaller probeerde het met een lobje, maar die inzet ging naast. Telstar leek de wedstrijd daarna relatief simpel uit te spelen, maar in blessuretijd werd het nog even spannen toen Clint Essers scoorde. Gelukkig voor de Velsenaren bleef het bij 2-1.

Op 18 oktober vorig jaar won Telstar voor het laatst. Toen werd Jong PSV verslagen (2-3). Met de overwinningen doet de ploeg van Andries Jonker meteen goede zaken op de ranglijst. De Witte Leeuwen staan nu dertiende in de eerste divisie met 23 punten na 22 duels.