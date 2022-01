Het gaat goed met de tulp, maar er zijn ook zorgen om toename van regels

Met de Nationale Tulpendag wordt het tulpenseizoen vandaag officieel ingeluid. Na een dramatisch jaar in 2020 gaat het nu weer goed met de tulp, maar op de achtergrond spelen er nog wel problemen als hoge gasprijzen en toenemende regelgeving. "Er wordt te weinig naar ons geluisterd."

Arjan Smit, tussen zijn tulpen - NH Nieuws

"Voor mij is dit de mooiste tijd van het jaar", jubelt Arjan Smit. De tulpenkweker uit Spierdijk is als voorzitter van Tulpen Promotie Nederland druk met de organisatie van de Tulpendag. Onder het motto 'Share Happiness' wordt vandaag in Amsterdam de tulp 'André 75' gedoopt, door André van Duin. Het gaat weer goed met de tulp. "De mensen moeten thuis werken en willen wat vrolijkheid in huis. Dat vinden ze in de tulp, gelukkig. De vraag is groot en de prijs goed. Dat hadden we als sector ook wel even nodig", zegt Smit. Miljoen tulpen weg Want dat was twee jaar geleden – toen corona uitbrak – wel anders. "Toen hebben we een miljoen tulpen weg moeten gooien. Ik liep door de kas met de tranen over mijn wangen." Toch zijn er ook zorgen binnen de sector. Zoals de torenhoge gasprijs en toenemende regelgeving. "Er worden soms regels verzonnen, die niet werken en die over een jaar weer weg zijn. Maar we moeten er wel aan meedoen. Dat kost heel veel geld."

Jaap Bond herkent als voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) de problematiek waar telers mee kampen. Bond ontmoette deze week de nieuwe minister van minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer. "Mijn tip? Rust in de tent en niet steeds met nieuwe regels komen." Hij komt met een voorbeeld. "Er was onlangs een proef met het recyclen van compost. Een goed streven. Totdat er een schimmel werd ontdekt en er paniek uitbrak. Werd de proef weer gestopt. Terwijl telers daar net heel veel geld in hadden geïnvesteerd." Groene middelen Een ander voorbeeld is het toelaten van zogenaamde groene middelen, die chemische bestrijdingsmiddelen moeten vervangen. "Daarvan bestaan er 40 in Europa. Maar in Nederland mogen veel van deze middelen nog niet gebruikt worden, omdat het veel te lang duurt voordat het beschikbaar is. Dat komt door bureaucratie. Als we nu aankloppen, zijn we over twee jaar een keer aan de beurt. Dat werkt niet." De in Den Haag bedachte regels sluiten onvoldoende aan op de praktijk, vindt Smit. "Er wordt te weinig naar ons geluisterd." Bond deelt die mening: "Betrek ons bij het maken van de plannen, dat is onze boodschap."